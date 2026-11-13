A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 13, o cronograma oficial de abertura das vendas de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A primeira etapa de comercialização terá duração de oito dias — começando em 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília), e seguindo até o dia 8 —, com bilhetes incluídos em pacotes a partir de R$ 30 (US$ 5) por partida na Categoria 3.

A operação será realizada exclusivamente pela plataforma oficial FIFA.com/tickets, com cobrança em real, venda por ordem de chegada até o esgotamento da carga inicial e necessidade de cadastro prévio de um FIFA ID. A entidade também confirmou a disponibilidade de meia-entrada e ingressos acessíveis para os públicos contemplados pela legislação brasileira.

As três modalidades de pacotes disponíveis

Nesta janela inaugural, que antecede o sorteio oficial dos oito grupos marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, os torcedores poderão adquirir combos divididos em três formatos distintos:

Passaporte Seleção Brasileira: garante acesso às três partidas da equipe comandada por Arthur Elias na fase de grupos, com valores partindo de R$ 205 para o pacote completo na Categoria 3.

Passaporte Arena: permite acompanhar todos os jogos disputados em um mesmo estádio até a fase de quartas de final (nas sedes que receberem duelos dessa etapa), oferecendo um desconto de 27% em comparação à compra avulsa dos bilhetes.

Passaporte Flex: possibilita ao torcedor montar um combo personalizado com três partidas elegíveis do torneio — incluindo a opção de selecionar um jogo do Brasil na primeira fase ou uma semifinal, ficando de fora apenas a disputa pelo terceiro lugar e a grande final. Publicidade Continua após a publicidade Nos formatos mais básicos, os pacotes partem de valores entre R$ 90 e R$ 100.

Próximas fases de venda e abertura no Maracanã

Após a realização do sorteio de 11 de dezembro, quando o calendário completo de confrontos e sedes estiver definido, a Fifa abrirá uma janela exclusiva para clientes Visa, seguida por mais duas rodadas de vendas abertas ao público geral.

Como país-sede da competição que reunirá 32 seleções nacionais, o Brasil já está definido como cabeça de chave do Grupo A e fará a partida de abertura do Mundial no Estádio do Maracanã, no dia 24 de junho de 2027.