Cristiano Ronaldo, uma das maiores estrelas da história do futebol mundial, está ampliando sua presença no mercado brasileiro, desta vez fora dos gramados. A CR7 Underwear, marca de roupas íntimas, meias, roupões e pijamas do craque português, reforça sua posição no Brasil por meio da Th3hub, empresa que faz a importação e distribuição dos produtos da marca no país.

Eleito o quarto jogador de todos os tempos em eleição de PLACAR em 2026, Cristiano Ronaldo construiu uma trajetória que ultrapassou as fronteiras do esporte. Além de suas conquistas dentro de campo, o craque português transformou seu nome em uma marca global, associada a atributos como excelência, performance e estilo.

A CR7 Underwear é uma das expressões dessa trajetória empresarial. Com uma linha de produtos que combina design contemporâneo, conforto e qualidade, a marca leva a identidade do jogador para o universo da moda e do lifestyle, oferecendo peças desenvolvidas para consumidores que valorizam estilo, bem-estar e durabilidade.

Um dos principais diferenciais do novo momento da CR7 Underwear no Brasil é a disponibilização integral do estoque em território nacional. Todos os produtos anunciados no site oficial estão armazenados no país, são 100% originais e comercializados com emissão de nota fiscal brasileira. Isso permite que os pedidos sejam processados para entrega imediata, sem a necessidade de procedimentos alfandegários ou aduaneiros por parte do consumidor.

No Brasil, a operação é conduzida pela Th3hub, importadora e distribuidora oficial da CR7 Underwear, que estruturou sua atuação para oferecer ao consumidor brasileiro uma experiência de compra segura, ágil e sem as dificuldades normalmente associadas à aquisição de produtos importados.

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Com a operação logística baseada em São Paulo, os prazos de entrega variam conforme a localização do comprador, proporcionando maior previsibilidade e conveniência para consumidores de diferentes regiões do Brasil e viabilizando promoções como, por exemplo, de gratuidade do frete.

Black Friday na CR7 Underwear

Marca de roupas íntimas de Cristiano Ronaldo oferece 15% de desconto adicional em todo o site, inclusive sobre produtos já em promoção, além de parcelamento em até seis vezes sem juros

A CR7 Underwear, marca de roupas íntimas, meias, roupões e pijamas do craque português Cristiano Ronaldo, preparou uma promoção especial de Black Friday para os consumidores brasileiros. No e-commerce da Th3hub (www.th3hub.com.br), importadora e distribuidora oficial da marca no Brasil, os clientes poderão aproveitar descontos acumulativos, condições facilitadas de pagamento e frete grátis para todo o território nacional.

Durante a campanha, os consumidores que utilizarem o cupom SuperBlack15 terão 15% de desconto sobre o valor total da compra, válido para todos os produtos disponíveis no site da marca. O benefício também é aplicado aos itens que já estão em promoção, permitindo acumular descontos e ampliar a economia.

Além das condições especiais de preço, a CR7 Underwear oferece parcelamento em até seis vezes sem juros. Para compras acima de R$ 150, o frete é gratuito para qualquer região do Brasil, tornando a campanha ainda mais atrativa para consumidores de todo o país.

Com uma linha que combina estilo, conforto e durabilidade, a CR7 Underwear aposta em produtos premium, desenvolvidos para consumidores que valorizam qualidade, bem-estar e atenção aos detalhes. A marca também destaca seu compromisso com a sustentabilidade e com a produção de peças de longa vida útil.

No Brasil, a operação é conduzida pela Th3hub, responsável pela importação e distribuição oficial da marca. Um dos diferenciais é a disponibilidade de estoque integralmente em território nacional. Todos os produtos comercializados são 100% originais, contam com emissão de nota fiscal brasileira e estão disponíveis para envio imediato, sem burocracias alfandegárias ou aduaneiras para o consumidor.

Confira as condições da Black Friday CR7 Underwear

Cupom: SuperBlack15

SuperBlack15 Desconto: 15% sobre o valor total da compra

15% sobre o valor total da compra Desconto acumulativo: válido também para produtos que já estão em promoção

válido também para produtos que já estão em promoção Parcelamento: até seis vezes sem juros

até seis vezes sem juros Frete grátis: para compras acima de R$ 150, com entrega em todo o Brasil

para compras acima de R$ 150, com entrega em todo o Brasil Disponibilidade: produtos originais, com estoque nacional e envio imediato