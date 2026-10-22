O Atlético Mineiro anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 22, o modelo vencedor da edição de 2026 do projeto Manto da Massa.

Escolhida por meio de votação popular entre a torcida, a camisa (opção 3) teve sua comercialização iniciada na plataforma online do clube, com janelas de prioridade para os associados do programa Galo na Veia (GNV).

Batizada de “A tradição que permanece”, a peça foi produzida a partir de sugestões de mais de 10 mil sócios e inspira-se nas bandeiras listradas exibidas nas arquibancadas. O uniforme apresenta listras horizontais em preto e branco, o escudo retrô utilizado pelo clube na década de 1950 e acabamentos em dourado na gola, nas mangas e no logotipo da fornecedora esportiva Nike.

As vendas ocorrem exclusivamente pela internet, sem distribuição em pontos de venda físicos. A previsão de entrega aos compradores está agendada para o último trimestre de 2027. A diretoria alvinegra confirmou ainda que o elenco profissional vestirá o novo uniforme em um jogo oficial nesta temporada.

Valores da camisa

Sócios GNV (demais categorias): R$ 339,99

Sócios GNV da Massa e GNV Clubes: R$ 379,99

Público geral (abertura na sexta-feira, 23/10, às 10h): R$ 399,99

O cronograma de vendas ao longo desta quinta-feira foi dividido por faixas de horário para priorizar planos como GNV Forte & Vingador, Premium, Arena MRV, Black e Internacional, liberando progressivamente o acesso para as demais modalidades do programa de sócios até a abertura geral para não-sócios na manhã de sexta-feira.