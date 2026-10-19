O Atlético Mineiro divulgou nesta segunda-feira, 19, os três modelos finalistas da nova edição do “Manto da Massa”, tradicional projeto do clube que envolve a participação direta dos torcedores no design dos uniformes.

A votação já está aberta no site oficial da equipe, sendo restrita aos sócios-torcedores. A camisa vencedora será confeccionada pela Nike, atual fornecedora de material esportivo do clube, e comercializada pelo valor de R$ 360 para os associados.

O processo criativo da edição deste ano foi marcado por uma ampla construção coletiva, reunindo sugestões e desenhos de mais de 10 mil sócios até a definição do trio finalista.

Como atrativo esportivo para a atual temporada, a diretoria alvinegra confirmou que a equipe profissional entrará em campo para disputar uma partida oficial vestindo a nova camisa. A logística de distribuição para os torcedores que efetuarem a compra, no entanto, prevê as entregas apenas para o último trimestre de 2027.

As opções que disputam a preferência do público exploram elementos históricos e a atmosfera das arquibancadas.

O primeiro modelo, predominantemente preto com detalhes em dourado na gola e nas mangas, destaca a paixão dos torcedores por meio de estampas no peito que reúnem o escudo clássico, o Galo Volpi, a fumaça dos sinalizadores e trechos do hino oficial, como “Honramos o nome de Minas!”.

A segunda opção segue a mesma paleta de cores escuras com acabamentos em dourado, mas inova em seu conceito principal ao transformar o canto da torcida em um elemento gráfico. O design exibe uma onda sonora que percorre a extensão da camisa, simbolizando a força da voz que ecoa das arquibancadas e a união entre o clube e seus adeptos.

Já a terceira e última alternativa aposta no resgate da tradição, apresentando um layout listrado em preto e branco inspirado nas clássicas bandeiras de estádio. O modelo também conta com o logotipo da fornecedora e detalhes das mangas em dourado, mas tem como principal diferencial o aspecto retrô no peito: a utilização do escudo de 1950, que conecta as origens da instituição à frase “Uma vez até morrer”, eternizada no hino atleticano.