Grêmio e Palmeiras confirmaram vaga na final da Copa do Brasil de 2026 no último final de semana ao eliminarem Atlético-MG e Vasco, respectivamente. O Tricolor Gaúcho, cinco vezes campeão do torneio, vai para sua 10ª final, igualando o recorde de decisões do Flamengo. Por outro lado, o Alviverde, quatro vezes campeão, vai para sua sexta final.

Na história da Copa do Brasil, essa será a terceira final repetida da história. Anteriormente, Corinthians x Grêmio (1995 e 2001) e Cruzeiro e Flamengo (2003 e 2017) já tinham feito duas finais. Palmeiras e Grêmio se enfrentaram pela primeira vez na final de 2020, com vitória do time paulista. Curiosamente, os treinadores daquela decisão eram justamente Abel Ferreira (Palmeiras) e Renato Gaúcho (Grêmio).

A final de 2026 será a primeira com os mesmos técnicos em 38 edições. Abel irá agora para sua segunda decisão, enquanto Renato Portaluppi vai para sua 5ª final, igualando a marca de Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari e Marcelo Oliveira. Campeão em 2007 e 2016, Renato buscará seu terceiro título na competição

Além da Copa do Brasil, Abel e Renato já se enfrentaram também na final da Copa Libertadores de 2022, quando o Palmeiras venceu o Flamengo na decisão realizada em Montevidéu-URU, por 2 x 1. Nos confrontos direitos entre os dois treinadores em todas as competições, o português soma seis vitórias contra três de Renato e mais três empates, o último no segundo turno do Brasileirão 2026 (0 x 0 em Porto Alegre). No primeiro turno, como técnico do Vasco, Renato venceu o Palmeiras por 2 x 1 em São Januário.

Técnicos com mais finais de Copa do Brasil (1989-2026):

5 – Dorival Júnior: 2010* (Santos), 2015 (Santos), 2022* (Flamengo), 2023* (São Paulo), 2025* (Corinthians))

5 – Luiz Felipe Scolari: 1991* (Criciúma), 1994* (Grêmio), 1995 (Grêmio), 1998* (Palmeiras), 2012* (Palmeiras))

5 – Marcelo Oliveira: 2011 (Coritiba), 2012 (Coritiba), 2014 (Cruzeiro), 2015* (Palmeiras), 2016 (Atlético-MG))

5 – Renato Gaúcho: 2006 (Fluminense), 2007* (Fluminense), 2016* (Grêmio), 2020 (Grêmio) e 2026 (Grêmio))

* Foram campeões