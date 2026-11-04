O meio-campista Rodri desfalcará o Barcelona no duelo decisivo contra o Atlético de Madrid pela La Liga. O clube catalão confirmou que o atleta sofreu uma lesão leve no bíceps femoral da perna direita, com prazo de recuperação ainda indefinido.

Como ocorreu a lesão de Rodri

O problema físico foi detectado durante a partida da Liga dos Campeões diante do Aston Villa. O jogador sentiu um desconforto muscular ainda na etapa inicial e acabou substituído no intervalo de forma preventiva pela comissão técnica para evitar o agravamento da condição física.

Partidas que o atleta deve perder

Além de não atuar no confronto pelo campeonato espanhol no Estádio Metropolitano, a lesão muscular afasta o atleta das partidas da seleção espanhola pela Liga das Nações. O departamento médico do clube manterá o monitoramento do jogador antes de liberá-lo para os treinamentos com o restante do elenco.

O duelo contra o Atlético de Madri tem contornos decisivos porque vale a liderança do Campeonato Espanhol. O Barcelona lidera a tabela com 30 pontos, mas tem o rival logo atrás, com 28. O Real Madrid encostou após vencer o clássico contra o Barça e tem 27 pontos na terceira posição.