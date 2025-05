Atacante brasileiro do Barcelona não conseguiu chegar à final, mas deve terminar a edição 2024/25 no topo das estatísticas individuais da Liga dos Campeões

PSG e Inter de Milão fazem, no próximo sábado, na Allianz Arena, em Munique, a decisão da Liga dos Campeões de 2024/2025. Será o capítulo final de uma memorável edição, a primeira em um novo formato com fase inicial por pontos corridos. O Barcelona foi eliminado pela Inter em uma eletrizante semifinal, mas o brasileiro Raphinha deve terminar no topo das estatísticas individuais da Champions League.

Capa da edição de maio de PLACAR, Raphinha divide a artilharia desta edição com outro atleta já eliminado, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, com 13 gols. Dentre os finalistas, o argentino Lautaro Martínez, da Inter, é quem mais se aproxima, com 9 bolas na rede, enquanto Ousmane Dembelé, do PSG, tem oito.

Raphinha também é o líder em assistências, com 9 passes para gol, seguido por Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, com 6.

O goleiro Yan Sommer, da Inter, destaque na classificação diante do Barça, precisa de apenas duas defesas na final para superar Thibaut Courtois, do Real Madrid, em número de paradas em toda a competição. Confira, abaixo, as principais estatísticas da Champions League na temporada 2024/25.



Artilheiros

13 gols

Raphinha (Barcelona)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

11 gols

Harry Kane (Bayern de Munique) e Robert Lewandowski (Barcelona)

9 gols

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8 gols

Vinicius Junior (Real Madrid)

Ousmane Dembelé (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Passes para gol

9 assistências

Raphinha (Barcelona)

6 assistências

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

5 assistências

Zapaccosta (Atalanta)

Fermín López (Barcelona)

De Ketelaere (Atalanta)

Achraf Hakimi (PSG)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Goleiros com mais defesas

1 – Thibaut Courtois (Real Madrid): 52 defesas

2 – Yann Sommer (Inter de Milão): 51 defesas

3 – Emiliano Martínez (Aston Villa): 50 defesas

4 – Wellenheuter (Feyenoord): 41 defesas

5 – Vindahl (Sparta Praga): 41 defesas

Gols marcados por equipe

1 – Barcelona: 43 gols

2 – PSG: 33 gols

3 – Arsenal: 31 gols

Borussia Dortmund: 31 gols

Bayern de Munique: 31 gols

6 – Real Madrid: 29 gols

Posse de bola por equipe

1 -Manchester City: 62.7%

2 – Bayern de Munique: 61.3%

3 – PSG: 59.6%

4 – Barcelona: 58.4%

5 – Stuttgart: 56.6%

Mais informações estão disponíveis no site da Uefa.