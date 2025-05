Paris Saint-Germain e Inter de Milão fazem neste sábado, 31, a partir das 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, a finalíssima da Champions League. Os franceses perseguem um inédito título do torneio, maior sonho do xeque Nasser Al-Khelaifi, enquanto os italianos buscam a quarta Orelhuda de sua galeria para findar um jejum de 15 anos desde a última conquista, em 2010. PLACAR mostra onde assistir, como chegam os times, as prováveis escalações, as campanhas e tudo o que você precisa saber sobre a decisão.

Onde assistir

A final será transmitida pelo canal de TV aberto SBT, pelo canal de TV por assinatura TNT e pelo serviço de streaming Max

Como chegam os times

PSG

Os parisienses entram em campo embalados pela conquista da Copa da França no último sábado, 24, vencendo o Reims por 3 a 0. O título da taça local, somado ao da Ligue 1, assegurado com seis rodadas de antecedência, dá ao clube da capital a condição de sonhar com uma tríplice coroa – feito que poucos clubes conseguiram no Velho Continente e que, curiosamente, não foi alcançado nem mesmo pelo Real Madrid.

O principal temor dos franceses girava em torno do aproveitamento do atacante Khvicha Kvaratskhelia, poupado na decisão da Copa da França. “Ele está muito bem. Mas não pôde jogar porque não se sentiu bem após o aquecimento. Não é nada importante. Por isso, decidimos que ele deveria descansar”, afirmou o técnico Luis Enrique, que ainda prometeu a equipe com “potência máxima”. O zagueiro Kimpembe, com dores no pé direito, é dúvida.

Inter de Milão

Já a Inter precisará se recuperar da perda do Campeonato Italiano para o Napoli, decidido somente na última rodada. Apesar de liderar boa parte da competição, a equipe acabou superada pelos Azurris, tendo desperdiçado na penúltima rodada uma chance clara de assumir a ponta.

Os nerazzurris venciam a Lazio por 2 a 1 no San Siro até os minutos finais de jogo, mas levaram um gol e perderam a oportunidade de assumir a liderança isolada do torneio. O Napoli, que empatou sem gols com o Parma, acabou se mantendo no topo na ocasião. O técnico Simone Inzaghi não tem nenhum desfalque.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho (Kimpembe) e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

As campanhas

PSG

Décimo quinto colocado na fase de liga, precisou disputar os playoffs de oitavas de final. Nesta fase, eliminou o Brest com duas vitórias: 3 a 0 fora de casa e 7 a 0 jogando no Parque dos Príncipes.

Nas oitavas de final, superou o Liverpool nos pênaltis depois de derrota por 1 a 0 no primeiro jogo e triunfo pelo mesmo placar na volta. Nas quartas, passou pelo Aston Villa pelo placar agregado de 5 a 4: vitória de 3 a 1 e derrota por 3 a 2. Na semi, duas vitórias diante do Arsenal: 1 a 0 e 2 a 1.

Jogos: 16

Vitórias: 10

Empates: 1

Derrotas: 5

Gols marcados: 33

Gols sofridos: 15

Inter de Milão

Quarto colocado na fase de liga com 19 pontos somados em 24 possíveis, o time estreou nos mata-matas superando o Feynoord nas oitavas de final: vitórias por 2 a 0 e 2 a 1. Nas quartas, deixou para trás o Bayern de Munique vencendo por 2 a 1 o jogo da ida na Alemanha e depois empatando por 2 a 2 na Itália.

Nas semi, protagonizou com o Barcelona o melhor confronto da história de uma semifinal da competição. Foram 13 gols ao todo e dois jogos memoráveis. No primeiro confronto, 3 a 3 na Catalunha. O decisivo jogo em Milão terminou novamente empatado por 3 a 3 nos 90 minutos, com a vitória por 4 a 3 sendo sacramentada só na prorrogação.

Jogos: 12

Vitórias: 10

Empates: 3

Derrotas: 1

Gols marcados: 26

Gols sofridos: 11

Premiação

Neste sábado, quem perder desembolsa mais 18,5 milhões de euros, enquanto o vencedor fica com 25 milhões de euros. Vale lembrar que todos os times que participaram da fase de liga já garantiram 18,6 milhões de euros, mais um bônus de 2,1 milhões de euros por partida vencida, além de 700 mil euros por empate. Os valores também seguem sendo pagos no mata-mata.

