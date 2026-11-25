O Paris Saint-Germain viu seu aproveitamento perfeito na Liga dos Campeões chegar ao fim nesta quarta-feira, 25. Jogando sob chuva no Parque dos Príncipes, a equipe comandada por Luis Enrique empatou por 2 a 2 com a Roma, em duelo válido pela quinta rodada da competição. Os italianos saíram na frente logo nos primeiros minutos, os franceses buscaram a virada na etapa final, mas um pênalti assinalado com auxílio do VAR garantiu a igualdade no placar.

A postura tática do confronto se desenhou cedo. Logo aos cinco minutos, Matías Soulé fez jogada pela esquerda, chegou ao fundo e tocou para o meio da área, onde Mario Hermoso apareceu livre para empurrar para as redes e abrir o placar para os visitantes. Atrás no marcador, o time da casa assumiu o controle da bola e terminaria a partida com 66% de posse.

A insistência francesa deu resultado aos 31 minutos. Senny Mayulu cobrou escanteio da direita na primeira trave e Ilya Zabarnyi desviou de cabeça para vencer o goleiro Mile Svilar. Antes do intervalo, a Roma quase retomou a vantagem em cabeçada de Evan Ndicka que saiu à esquerda da meta defendida por Matvei Safonov.

Pênaltis ditam o ritmo da etapa final

O segundo tempo ganhou emoção com as alterações promovidas pelos técnicos. Aos 14 minutos, Ousmane Dembélé entrou na vaga de Ferran Torres. Logo no minuto seguinte, Achraf Hakimi disparou pela direita e foi puxado dentro da área por Wesley, que recebeu cartão amarelo. O próprio Dembélé foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo e virou o jogo para o PSG.

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A Roma, no entanto, não se abateu e encontrou seu caminho de volta ao jogo também na marca da cal. Aos 29 minutos, após cruzamento de Donyell Malen — que havia entrado pouco antes —, os jogadores italianos reclamaram de toque no braço de Vitinha. O árbitro foi chamado pelo VAR, reviu o lance no monitor e confirmou a penalidade. Malen cobrou forte no canto alto direito de Safonov e deixou tudo igual.

Nos minutos finais, as duas equipes tiveram oportunidades para garantir a vitória. Hermoso recebeu livre na área após ajeitada de Paulo Dybala, mas finalizou longe do gol. Já nos acréscimos, Dembélé parou em defesa de Svilar com os pés. Os números finais refletem o equilíbrio nas ações ofensivas, com 13 finalizações para a Roma e 15 para o Paris Saint-Germain.

Com o resultado, o PSG segue na vice-liderança, mas agora com 13 pontos em cinco jogos, dois atrás do Real Madrid. Já a Roma passa a somar cinco pontos e está na 25ª posição, fora da zona de classificação aos playoffs.

O Paris Saint-Germain volta a campo no sábado, 28, contra o Lorient, pelo Campeonato Francês. A Roma tem compromisso no domingo, 29, diante do Monza, pelo Campeonato Italiano.