O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Villarreal e aplicou uma goleada de 6 a 0 nesta terça-feira, 03, no estádio La Cerámica, na Espanha. Em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões, o atual bicampeão europeu construiu o placar com facilidade, marcando quatro vezes antes dos 20 minutos do primeiro tempo, e manteve o aproveitamento perfeito na competição continental.

Início avassalador e goleada precoce

Dono de 71% da posse de bola ao longo da partida, o PSG impôs seu ritmo desde o apito inicial. A rede balançou pela primeira vez logo aos nove minutos, com João Neves. O gol abriu caminho para um domínio absoluto. Aos 12, Désiré Doue ampliou após assistência de Maghnes Akliouche. Apenas um minuto depois, Senny Mayulu fez o terceiro. Aos 17, Fabián Ruiz, novamente com passe de Akliouche, transformou o placar em goleada antes mesmo da metade da etapa inicial. O Villarreal, atordoado, pouco conseguiu fazer para conter o ímpeto ofensivo dos visitantes.

Na volta do intervalo, a postura tática das equipes manteve o cenário da primeira etapa. Aos cinco minutos do segundo tempo, Ruiz marcou seu segundo gol no jogo, o quinto do PSG, desta vez aproveitando assistência de Vitinha. A superioridade francesa refletiu-se nas estatísticas: foram 22 finalizações contra 14 dos donos da casa, sendo 12 no alvo contra apenas duas do Villarreal.

Mesmo com as diversas substituições promovidas pelo técnico Luis Enrique, o Paris Saint-Germain continuou eficiente. Aos 33 minutos, David Boly, que havia entrado na vaga de Achraf Hakimi pouco antes, marcou o sexto e último gol da partida, com assistência de João Neves. O jogo também foi marcado pelo alto número de faltas do Villarreal: 19 contra 4.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain chega a 12 pontos em quatro jogos e lidera a fase da liga. O Villarreal segue com três pontos e amarga sua terceira derrota.

O próximo compromisso do time espanhol será no domingo, 08, contra o Getafe, por La Liga. O PSG volta a campo no sábado, 07, quando enfrenta o Troyes, pelo Campeonato Francês.