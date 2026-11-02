O técnico do Villarreal, Iñigo Pérez, analisou o próximo compromisso da equipe diante do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, 03, e parece ansioso pelo desafio, por mais difícil que ele seja.

“Não há nada como enfrentar o melhor”, disse Pérez em entrevista coletiva antes da partida. “Não vejo como um problema. Teremos um grande teste. As partidas são diferentes. Não vão nos esperar ao redor da área como tem acontecido no La Cerámica por La Liga. Teremos opções de correr. Dito isso, temos que aceitar o desafio e saber o que fazer e o que não fazer”.

A comissão técnica entende que a identidade de jogo do Villarreal precisa ser mantida, independentemente do adversário. “Queremos que nossa identidade prevaleça. Ela não deve ser alterada. Depois, há a análise do adversário e as nuances táticas de como eles jogam. O que tem a ver com emoção e sentimento é imutável. Tentamos transmitir isso aos jogadores”, afirmou.

Por fim, o treinador do Villarreal elogiou o trabalho do compatriota Luis Enrique à frente da equipe parisiense, definindo o treinador rival como brilhante e destacando o prestígio de enfrentá-lo em uma rodada decisiva do futebol europeu.

“É perfeito em seu trabalho. Quando começou, teve dificuldades. Quando foi dono do projeto, vimos os resultados. É um cara brilhante e com personalidade. Gosto de como ele lida tanto com os momentos bons quanto com os ruins. Para uma pessoa que acabou de começar como eu, é um orgulho poder enfrentá-lo”, concluiu.

O Villarreal vem de derrota em casa para o Espanyol e está em oitavo lugar em La Liga. Na Champions League, começou com uma vitória e duas derrotas.