O goleiro Péter Gulácsi, do Villarreal, foi vítima de um assalto à mão armada em sua residência durante a madrugada e desfalca a equipe no confronto diante do Napoli pela Champions League. Segundo o jornal AS, a invasão aconteceu na casa do jogador, no município de Puzol, na Espanha.

O arqueiro húngaro estava acompanhado de seus familiares no momento do crime. Apesar da ação criminosa, nenhum dos ocupantes do imóvel sofreu ferimentos corporais.

Embora não tenha havido danos físicos à família, o forte abalo emocional e o descanso prejudicado inviabilizaram a presença do atleta na partida internacional. Em comum acordo com a comissão técnica, o jogador foi cortado dos relacionados para o duelo continental.

Quem assume a meta do clube espanhol

Com a ausência de Gulácsi confirmada, o goleiro brasileiro Luiz Júnior assume a titularidade na meta do Submarino Amarelo. O confronto diante do Napoli será disputado no Estádio de La Cerámica.