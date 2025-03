Onde assistir Dortmund x Lille

O Borussia Dortmund e o Lille se preparam para um embate crucial nas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida está marcado para esta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília), no icônico Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Este confronto promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando uma vantagem para o jogo de volta.

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da plataforma de streaming MAX, que detém os direitos exclusivos de transmissão. Este jogo é uma oportunidade imperdível para os fãs de futebol testemunharem o talento e a estratégia de dois times que têm se destacado em suas respectivas ligas.

Quais são as expectativas para o jogo?

O Borussia Dortmund, sob o comando do técnico Niko Kovac, entra em campo com a intenção de aproveitar o fator casa e garantir uma vitória convincente. A equipe alemã tem mostrado um futebol ofensivo e dinâmico, contando com jogadores como Guirassy e Brandt para liderar o ataque. A defesa, composta por Ryerson, Emre Can e Schlotterbeck, será crucial para conter as investidas do adversário.

Por outro lado, o Lille, dirigido por Bruno Génésio, busca surpreender os anfitriões com uma estratégia bem definida. A equipe francesa conta com talentos como Jonathan David e Gudmundsson, que têm a capacidade de desequilibrar a partida a qualquer momento. A solidez defensiva será fundamental para o Lille, que precisa segurar o ímpeto ofensivo do Dortmund.

Onde assistir e como acompanhar o jogo?

Os fãs de futebol podem assistir ao confronto entre Dortmund e Lille exclusivamente na plataforma de streaming MAX. A transmissão ao vivo oferece uma experiência imersiva, permitindo que os espectadores acompanhem cada detalhe do jogo em alta definição.

Quais são as prováveis escalações?

Para o Dortmund, a provável escalação inclui Kobel no gol, com Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck e Svensson formando a linha defensiva. No meio-campo, Ozcan e Gross são esperados para dar suporte aos atacantes Adeyemi, Brandt e Bynoe-Gittens, com Guirassy liderando o ataque.

O Lille deve entrar em campo com Chevalier no gol, acompanhado por Meunier, Diakite, Alexsandro e Gudmundsson na defesa. Gomes, André e Haraldsson devem compor o meio-campo, enquanto Mukau, Bakker e Jonathan David são esperados para comandar o ataque.

Este confronto promete ser um dos mais emocionantes desta fase da Champions League, com ambos os times determinados a avançar para as quartas de final. A expectativa é de um jogo repleto de emoção, técnica e estratégia, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

