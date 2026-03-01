José Mourinho voltou a comentar o caso de racismo relato por Vini Jr. na Champions League. O treinador do Benfica evitou neste domingo, 1º, acusar Prestianni, jogador acusado pelo brasileiro, mas prometeu medidas enérgicas.

O experiente treinador havia se mantido firme, mas admitindo a presunção de inocência do seu atleta. Na quinta-feira, os jornais portugueses disseram que Prestianni havia confessado aos companheiros os ataques racistas a Vini Jr.

“Quero ser imparcial num caso que poderá ser de grande gravidade. Enquanto cidadão, sou uma pessoa que repudia qualquer tipo de preconceito ou idiotice. Se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim. Não sou um letrado, mas não sou um ignorante, presunção de inocência é um direito. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele como tenho olhado e acabou para mim”, disse Mourinho em entrevista aos jornalistas.

O Benfica fará nesta segunda a sua primeira partida após a eliminação para o Real Madrid na Champions. A equipe, que ainda almeja alcançar Porto e Sporting na tabela de classificação, enfrenta o Gil Vicente, fora de casa.

No último sábado, a Ifab, órgão que controla as regras do futebol, admitiu a possibilidade de criar uma lei para que jogadores não cubram a boca durante uma partida. A ideia já havia sido defendida por Clarence Seedorf, em 2021.