O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, utilizou a última entrevista antes da decisiva partida com o Benfica para voltar a falar sobre o mais recente caso de racismo envolvendo Vinicius Júnior. Ao ser questionado sobre o tema, Arbeloa desafiou a Uefa, principal entidade do futebol europeu, a tomar punições efetivas para combater o problema. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

“Minha opinião continua a mesma da semana passada: temos uma grande oportunidade de marcar uma virada na luta contra o racismo. A Uefa, que sempre foi uma defensora dessa luta, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma faixa bonita antes das partidas. E vamos torcer – ou melhor, eu torço – para que eles aproveitem essa oportunidade”, iniciou dizendo o treinador, que voltou a demonstrar apoio incondicional ao camisa 7.

“Vini marcou um golaço, um golaço fantástico, e nada do que ele pode fazer, ou fez, em campo justifica um ato de racismo. Eu disse isso na semana passada e vou repetir agora. Para mim, isso é o mais importante. Não há nada que justifique um ato de racismo”, afirmou.

Para o treinador, Vini Jr. tem demonstrado uma “personalidade enorme” ao seguir atuando em alto nível apesar das perseguições.

“Ele está muito bem, muito bem mesmo. Está realmente ansioso e, como você disse, muito motivado para esse tipo de jogo. A verdade é que, desde que cheguei, ele tem jogado excepcionalmente bem, tem sido um jogador que muda o rumo da partida, que é o que qualquer treinador quer, ter um jogador como o Vinicius Júnior em campo. Nosso objetivo é extrair o máximo dele”, explicou.