Kylian Mbappé foi bastante enfático na defesa ao colega Vinicius Júnior, que denunciou ter sido alvo de ofensas raciais nesta terça-feira, 17, na vitória do Real Madrid diante do Benfica, em Lisboa. O atacante francês disse ter ouvido o argentino Gianluca Prestianni chamar o brasileiro de mono (macaco, em espanhol) e disse que o rival não é digno de seguir atuando na Champions League.

O duelo disputado no estádio da Luz, válido pelos playoffs, foi interrompido por dez minutos após o acionamento do protocolo antirracismo pela arbitragem, aos cinco minutos do segundo tempo. O incidente ocorreu logo após o golaço marcado pelo próprio Vini Jr, que definiu o triunfo por 1 a 0 dos visitantes. Prestianni cobriu a boca com a camisa, tornando impossível realizar a leitura da labial de sua fala.

Segundo Mbappé, Prestianni chamou Vinicius Jr. de macaco cinco vezes. “O camisa 25, não quero falar o nome dele, porque ele não merece, mas ele começou a usar umas palavras inaceitáveis, levantou a camisa, cobriu a boca e chamou o Vini de macaco cinco vezes e eu, o Vini e muitos jogadores da equipe perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar, porque isso é inaceitável”, afirmou Mbappé na zona mista.

“Somos vistos por muitas crianças, é a Champions, todo mundo quer jogar essa competição. Temos que dar bom exemplo. Eu não sou perfeito, o Vini não é perfeito em campo, todos os jogadores que estavam em campo não são perfeitos, mas algumas coisas não podemos aceitar. Quero falar as coisas de um jeito claro, porque não quero generalizar, estou falando de um jogador que falou. Já estive em Portugal várias vezes, tenho amigos em Portugal, nunca tive problemas aqui, então seria um erro falar do Benfica ou de Portugal ou das pessoas no estádio, porque não merecem isso. Estou falando de um jogador que não merece estar na Champions, a melhor competição de todas”, complementou Mbappé.

O jogador francês, que nos tempos de PSG também defendeu Neymar em um episódio semelhante, foi flagrado pelas câmeras de transmissão chamando Prestianni de racista diversas vezes ao longo do segundo tempo.

Vinicius Jr. comentou o ocorrido em suas redes sociais e chamou Prestianni de covarde.