O técnico Vincent Kompany expressou forte insatisfação com a atuação da arbitragem comandada pelo búlgaro Georgi Kabakov após o empate por 3 a 3 entre o Bayern de Munique e o Viking, em duelo válido pela Liga dos Campeões.

O que disse Vincent Kompany sobre a arbitragem

Logo após o apito final na Noruega, o treinador revelou que seu desconforto com a condução da partida começou antes mesmo da bola rolar. “Eu tive imediatamente a sensação antes do jogo de que o árbitro queria fazer algo especial”, afirmou Kompany em entrevista ao Prime Video, segundo informações divulgadas pela Kicker.

O embate entre alemães e noruegueses foi marcado por momentos de forte tensão à beira do gramado. A postura da equipe de arbitragem gerou reclamações e contestações de ambos os lados ao longo dos 90 minutos de jogo. O Bayern de Munique teve o meia Michael Olise expulso no segundo tempo.

Apesar de o Bayern ter balançado as redes três vezes, a equipe cedeu espaços defensivos que permitiram a reação do Viking, selando o empate em 3 a 3 pela competição continental.