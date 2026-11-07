Neste sábado, 7, a árbitra Maria Huerta de Aza chorou durante homenagem a Jesús de Miguel, antes do jogo entre Real Cadiz e Oviedo, pela segunda divisão do Campeonto Espanhol.

De Miguel, ex-atacante do Tenerife, morreu aos 30 anos na última terça-feira, 3, por complicações decorrentes de um choque contra o goleiro do FC Andorra, em jogo do mesmo torneio realizado no dia anterior, 2.

Hoje, Maria levou uma coroa de flores ao centro do gramado, enquanto jogadores do Cadiz e Oviedo vestiam camisetas com o rosto de De Miguel. Ao respeitar o um minutos de silência, a árbitra não conseguiu conter as lágrimas.

Ainda no minuto 9, número do ex-atacante, o jogo foi interrompido para que ele recebece aplaudos do público presente, ao mesmo tempo em que o telão projetava imagens do atleta.

A ação faz parte de uma série de homenagens a De Miguel previstas para os jogos deste final de semana na Espanha.