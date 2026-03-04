A engenhosidade de dois cearenses pode ajudar a Fifa no seu anseio de diminuir a perda de tempo no futebol. Um equipamento criado em Fortaleza propõe que a bola suba à altura das mãos do jogador que irá bater o lateral.

O novo sistema, chamado até aqui de self ball, funciona com um leve toque na base para que a bola suba até 1,5 metros. A ideia é próxima dos pequenos cestos de lixo em que a pessoa não precisa abaixar para levantar a tampa por exemplo.

Wladimir Lopes e Jackson Sampaio são os autores do projeto. O primeiro, policial militar na capital cearense, procurou o amigo já com uma ideia em mente. Sem saber desenhar a peça tampouco com a técnica para colocar o projeto de pé, Sampaio foi o apoio que faltava.

“A ideia surgiu de assistir aos jogos do Cearense e o jogador chegar para pegar a bola naquele pote e chutar o pote, não se abaixar para pegar… Perder tempo ali e depois levantar a bola com o pé. Percebi que tinha algo para desenvolver”, disse Lopes.