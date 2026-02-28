O futebol mundial passará por transformações significativas já nesta Copa do Mundo. A Ifab (International Football Association Board), entidade responsável por regulamentar as leis do esporte, oficializou neste sábado, 28, a aprovação de novas medidas que prometem impactar diretamente a dinâmica das partidas.

Entre as principais novidades estão a introdução de uma contagem regressiva visível para coibir a perda de tempo dos goleiros e nas saídas de lateral. Além disso, estará em vigor a expansão do uso do VAR em escanteios e casos de segundo cartão amarelo.

Contagem regressiva

A regra atual da reposição, que estipula um limite de seis segundos, raramente é aplicada com rigor devido à penalidade ser considerada excessiva (tiro livre indireto dentro da área). Com a nova diretriz, o limite será estendido para oito segundos. Nos momentos finais desse tempo, os árbitros farão uma contagem regressiva visual com as mãos.

Caso o goleiro não reponha a bola em jogo dentro do prazo, a posse será revertida para o time adversário. A punição, contudo, muda: deixa de ser o tiro livre indireto e passa a ser um escanteio. O objetivo é tornar a sanção mais prática e provável de ser aplicada, incentivando a agilidade na reposição.

No arremesso lateral, se a cobrança demorar mais de cinco segundos a partir do início da contagem do árbitro, haverá reversão. No tiro de meta e devolução da bola em jogo, a penalidade imposta depois dos cinco segundos é um escanteio para o time adversário. Na substituição, o jogador terá dez segundos para deixar o campo. Caso isso não seja cumprido, o subtituto terá a sua entrada atrasada em um minuto.

VAR e mais substituições

Outra inovação confirmada é a intervenção do VAR para situações rápidas como escanteios e tiros de meta. Nesses casos, não haverá a necessidade de consulta ao monitor instalado na beira do campo.

Haverá também a ampliação do número de substituições em amistosos de seleções. Agora não serão mais cinco, mas sim oito por equipe. Um acordo entre as federações pode elevar esse número para 11 substituições.