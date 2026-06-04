A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quinta-feira, 4, a proibição de garrafas de água reutilizáveis nos estádios da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A medida, comunicada a pouco mais de uma semana do início da competição, reverte uma diretriz anterior que permitia a entrada de garrafas de plástico transparentes, vazias e com capacidade de até um litro.

Mudança de Regra e Justificativa da Fifa

A decisão da Fifa contradiz o Código de Conduta do Estádio divulgado previamente para a Copa do Mundo de 2026. A entidade justificou a proibição citando preocupações de segurança, com o objetivo de prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores. Um porta-voz da federação afirmou que “garrafas de fora já são proibidas em vários desses locais por questões de segurança, e a Fifa está aplicando essa consideração em todos os estádios do torneio.”

Repercussão e Preocupações com a Saúde dos Torcedores

A reviravolta gerou controvérsia e indignação entre torcedores e grupos de defesa, como o Football Supporters Europe. A organização classificou a medida como um “risco real à saúde”, especialmente devido às altas temperaturas esperadas em algumas cidades-sede do Mundial.

Relatórios indicam que 26 dos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 podem ser disputados em condições de calor extremo, com temperaturas que podem chegar a 32 graus Celsius.

Medidas de Mitigação e Venda de Água

Em resposta às críticas, a Fifa informou que disponibilizará estações de nebulização, ventiladores, estações de hidratação e tendas de resfriamento nas áreas dos estádios. Além disso, garrafas de água serão vendidas dentro das arenas a preços consistentes com outros eventos realizados nos mesmos locais.

A entidade busca, com essas ações, mitigar os impactos da proibição e garantir o bem-estar dos torcedores durante a Copa do Mundo de 2026.

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