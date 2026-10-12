O compromisso do Real Madrid contra a Roma nesta quarta-feira, 13, pela Champions League carrega um significado marcante para José Mourinho. O comandante português retorna à capital italiana para encarar a equipe que dirigiu entre meados de 2021 e janeiro de 2024, em uma passagem de fortes conexões com os torcedores locais e marcas esportivas expressivas no cenário europeu.

Conquistas continentais e marca histórica na capital

A trajetória de Mourinho pelo comando romanista rendeu capítulos expressivos para sua biografia esportiva. À frente da equipe da capital, o técnico atingiu a emblemática marca de mil partidas oficiais ao longo da carreira. Ele também alcançou o feito inédito de se tornar o primeiro treinador a disputar as finais das três principais competições de clubes da Uefa: Champions League, Europa League e Conference League.

Pela equipe italiana, Mourinho levantou a taça da edição inaugural da Conference League na temporada 2021/22, após superar o Feyenoord por 1 a 0. No ciclo seguinte, conduziu o elenco romano a mais uma decisão continental, terminando com o vice-campeonato da Europa League diante do Sevilla em disputa decidida nas penalidades. A demissão no início de 2024 encerrou um ciclo de 138 jogos, deixando forte identificação que agora serve de pano de fundo para este reencontro.

Reencontros defensivos no elenco merengue

Além do comandante técnico, outros integrantes da delegação madridista vivenciarão um reencontro com a torcida local no Estádio Olímpico. O zagueiro Antonio Rüdiger vestiu as cores da Roma entre 2015 e 2017. Neste período, o defensor alemão disputou 72 partidas oficiais, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Já o jovem defensor Dean Huijsen teve uma passagem breve pelo clube italiano no primeiro semestre de 2024. Cedido por empréstimo pela Juventus, o jogador somou 14 jogos, dois gols e uma assistência com a camisa giallorossa antes de seguir novos rumos na carreira.