O Real Madrid deu início aos treinamentos com foco no confronto contra a Roma pela segunda rodada da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, 14. A atividade mesclou ativação física, posse de bola e trabalhos em espaço reduzido para os atletas que não iniciaram a última partida da liga nacional como titulares.

Os defensores Ferland Mendy e Éder Militão participaram dos trabalhos de transição com o grupo, mas não estarão disponíveis para o duelo. Segundo o Mundo Deportivo, o técnico José Mourinho optou por poupar o zagueiro brasileiro.

O lateral francês Mendy não atua no torneio continental nesta fase por não estar inscrito na relação oficial apresentada à entidade organizadora. Com isso, o setor conta com alternativas como Álvaro Carreras e Marc Cucurella.

O clube espanhol chega para o compromisso internacional buscando manter o ritmo positivo na competição europeia, após vencer a Inter de Milão na rodada inaugural. O departamento médico do Real Madrid segue acompanhando a situação clínica de outros nomes do elenco em recuperação, como Raúl Asencio e Rodrygo.