O Real Madrid venceu o Villarreal por 1 a 0 no Estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol na tarde de sábado, 10. O confronto, no entanto, terminou sob forte tensão e críticas da equipe merengue aos critérios da arbitragem, que aplicou nove cartões no total. Entre eles, uma expulsão para Vini Jr.

Revisão do VAR e cartão vermelho para o atacante

Acionado durante a segunda etapa, Vinícius Jr. chegou a marcar para o time da casa. O lance acabou invalidado após intervenção do árbitro de vídeo, que identificou uma infração por puxão de cabelo cometida pelo camisa 7 sobre Saliba no início da jogada, culminando na expulsão direta do brasileiro.

A Real Madrid TV, canal oficial do clube, fez duras críticas à condução da La Liga e chegou a comparar o cenário caso o jogador envolvido fosse Lamine Yamal, do Barcelona, insinuando que o árbitro não teria anulado o gol. “Tenho absoluta certeza de que se é Lamine Yamal quem faz isso, o gol não volta”, disse um dos comentaristas.

Na sequência, os apresentadores ainda citaram possíveis expulsões que poderiam ter sido aplicadas a jogadores do Atlético de Madrid, outro rival do Real.

Kang-In Lee e Cuti Romero jogaram contra o Alavés, mas, segundo os integrantes da Real Madrid TV, eles deveriam ter sido expulsos no jogo anterior. Um deles chegou a afirmar que estava claro que era uma “armação” para prejudicar o time espanhol.

“Voltamos a essa palhaçada de arbitragem. Atlético, no último jogo antes da pausa… jogaram Kang In e Cuti Romero, que marcou hoje, aliás… Vejam o que aconteceu hoje. A entrada do jogador do Alavés em Julián é a mesma que a de Cuti em Bellingham. O que aconteceu com o VAR? Pulido Santana o chamou e fez o seu trabalho. O árbitro se corrigiu, retificou sua decisão e mostrou cartão vermelho para Ángel Pérez . A mesma jogada, entre Cuti e Bellingham. Cuti pôde jogar hoje e marcou o gol da vitória”, analisou.

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Após o término da partida, o Vini Jr. se pronunciou publicamente nas redes sociais sobre o ocorrido. “A alegria continua… Pedido de desculpas à minha equipe e à torcida”, afirmou o atacante em post publicado no Instagram.

Desdobramentos disciplinares na La Liga

A súmula da arbitragem registrou as advertências e o cartão vermelho aplicados ao longo da partida, gerando apreensão na comissão técnica merengue em relação aos desfalques nos próximos compromissos da temporada. A diretoria acompanha a análise do comitê disciplinar para definir se haverá recurso contra a suspensão imposta ao atacante.