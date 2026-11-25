Em meio às constantes especulações sobre possíveis movimentações na janela de transferências do início do ano, o atacante Viktor Gyökeres afastou os rumores de que estaria disposto a deixar o Arsenal. O jogador sueco adotou uma postura de tranquilidade em relação ao seu futuro no Emirates Stadium, reafirmando seu compromisso com os objetivos coletivos da equipe na Premier League.

“Para mim, eu sempre me foco nos jogos. Quero me sair bem quando tiver a chance de jogar e esse é o meu objetivo. Eu realmente gosto de estar aqui e jogar aqui, então esse é sempre o meu objetivo. […] Quando tenho a oportunidade de jogar, apenas tento dar o meu melhor. Eu me preparo e estou pronto”, afirmou Gyökeres em zona mista.

Durante o atendimento aos jornalistas, Gyökeres admitiu frustração após o empate contra o Borussia Dortmund pela Champions League. O atacante destacou que tiveram muitas chances e, portanto, deveriam ter vencido o jogo.

“Provavelmente deveríamos ter vencido [o Dortmund] com a quantidade de chances que criamos. No geral, acho que a forma como atacamos e a quantidade de chances que criamos, é só uma questão de tempo até que sejam muitos gols. É um pouco frustrante não termos vencido”, disse.

Como a declaração impacta os bastidores do Arsenal?

A manifestação de Gyökeres traz estabilidade aos bastidores antes de compromissos decisivos pela temporada inglesa e europeia. O Arsenal se prepara para o clássico diante do Manchester City neste domingo, 29, confronto direto na briga pelas primeiras posições da tabela. Mesmo diante da forte concorrência no setor ofensivo, o camisa 9 reafirmou sua satisfação com o cotidiano em Londres e garantiu dedicação máxima aos objetivos da equipe.