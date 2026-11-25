Após o empate por 2 a 2 entre a Roma e o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o técnico Gian Piero Gasperini avaliou o rendimento da equipe italiana e detalhou as escolhas táticas adotadas no ataque.

Por que Castro começou como titular?

Ao justificar a presença de Santiago Castro entre os titulares, Gasperini explicou a necessidade de rodagem física no setor de frente. “Deixei Malen de fora. Castro jogou porque eu queria dar a ele uma grande oportunidade. Malen vem jogando muito, inclusive pela seleção nacional, então era meu dever fazer isso”, afirmou o treinador em entrevista.

Como o treinador avaliou a atuação coletiva?

O comandante italiano valorizou a competitividade do grupo ao pontuar fora de casa no torneio continental. “Estou feliz e orgulhoso do meu time. Castro merecia uma oportunidade, Hermoso foi brilhante”, declarou Gasperini.

O treinador também destacou a postura ofensiva do zagueiro espanhol Mario Hermoso durante os noventa minutos. “É isso o que todos nós queremos fazer, e ele é um executor extraordinário nesse sentido. Não apenas por sua mentalidade, mas também por sua qualidade. Hoje ele teve três chances de marcar, e marcou uma: foi extraordinário”, completou.