O atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, voltou ao radar do Paris Saint-Germain como alternativa para o mercado de transferências de janeiro. Segundo o jornal francês Le Parisien, a equipe avalia opções para suprir desfalques recentes em seu setor ofensivo.

A diretoria comandada pelo técnico Luis Enrique se movimenta no mercado em decorrência de lesões sofridas por jogadores importantes do ataque, como Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia. Na lista de nomes analisados pelo departamento esportivo do clube, o atacante espanhol figura ao lado de outros atletas monitorados no continente, como Antonio Nusa, do Leipzig, Estêvão, do Chelsea, e Ez Abde, do Betis.

O vínculo de Nico Williams com o Athletic Bilbao é válido até junho de 2035, com uma cláusula de rescisão fixada em 95 milhões de euros. A diretoria basca mantém postura firme em relação à permanência do jogador, que já foi alvo de sondagens de outros gigantes do futebol europeu em períodos anteriores de transferências.