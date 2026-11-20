O Espanyol mostrou eficiência para vencer o Athletic Bilbao por 1 a 0 nesta sexta-feira, 20, no estádio San Mamés, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27. Mesmo jogando fora de casa e com menos posse de bola, a equipe visitante aproveitou sua chance no segundo tempo para garantir os três pontos e se aproximar do adversário na tabela.

O confronto foi marcado pelo volume ofensivo do Athletic Bilbao, que terminou a partida com 58% de posse de bola e 17 finalizações, sendo seis delas na direção do gol. No entanto, os donos da casa esbarraram no sistema defensivo do Espanyol, armado no esquema 5-3-2 pelo técnico Eder Sarabia.

A história do jogo foi definida na etapa final, a partir das alterações. Aos 12 minutos, Tyrhys Dolan entrou no lugar de Pere Milla no Espanyol. Pouco depois, Dolan deu a assistência para Roberto Fernández marcar o único gol da partida, garantindo a vantagem no placar para os visitantes, que finalizaram apenas seis vezes no jogo, três no alvo.

Com o resultado, o Espanyol chega a 15 pontos em 13 partidas e ocupa a 10ª colocação no Campeonato Espanhol. Já o Athletic estaciona nos 16 pontos que já possuía antes do duelo, mantendo a sétima posição em 12 jogos disputados.

O Athletic volta a campo no sábado, 28, quando visita o Málaga pelo Campeonato Espanhol. O Espanyol joga na segunda-feira, 30, em casa, contra o Getafe, também pela competição nacional.