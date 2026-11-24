Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 24, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, destacou a fase artilheira do atacante Donyell Malen, da Roma, às vésperas do confronto entre as duas equipes pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 25, às 17h, no Parc des Princes, em Paris.

Enquanto ainda assimila a baixa de Désiré Doué — afastado por pelo menos seis meses devido a uma grave lesão no joelho —, o comandante espanhol ressaltou a necessidade de atenção redobrada com o camisa 14 da equipe italiana, que soma 16 gols e quatro assistências em 15 partidas na temporada 2026/27.

“Estou impressionado com Donyell Malen e a quantidade de gols dele, tem sido ótimo nesta temporada. Desde que ele começou a jogar como centroavante, ele está se saindo muito bem. Temos que ser muito cuidadosos”, afirmou Luis Enrique.

Na tabela da competição continental, o PSG entra em campo defendendo os 100% de aproveitamento para se manter na liderança da fase de liga. Já a Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini, ocupa a 20ª colocação, com quatro pontos, e busca um resultado positivo fora de casa para encaminhar sua permanência na zona de classificação ao mata-mata.

Adaptação tática na Itália e impacto na temporada

Contratado por empréstimo junto ao Aston Villa na janela de inverno passada e posteriormente adquirido em definitivo por 27 milhões de euros (cerca de R$ 172,5 milhões na cotação atual), Malen mudou de patamar ao ser deslocado da ponta para a função de centroavante por Gasperini. Na segunda metade da temporada anterior, marcou 14 gols e deu duas assistências em 18 rodadas da Serie A, contribuindo diretamente para a arrancada da equipe do 6º para o 3º lugar e o retorno à Liga dos Campeões após oito anos.

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Na atual edição do Campeonato Italiano, o atacante vem de uma atuação de quatro gols na goleada por 5 a 1 sobre o Parma, no último sábado (21), resultado que consolidou a Roma na vice-liderança com 30 pontos após 12 jogos, dois atrás da líder Lazio. Além da eficiência nas finalizações — com 26,5% de taxa de conversão e média de um gol a cada 70 minutos em 61 arremates na temporada —, o holandês se destaca pela mobilidade na construção ofensiva e pela participação ativa na pressão pós-perda.