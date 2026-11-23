O atacante Paulo Dybala projetou o duelo entre a Roma e o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, marcado para a próxima quarta-feira, 25, no Parque dos Príncipes. O jogador argentino destacou o poderio técnico do adversário francês, mas cobrou uma postura destemida da equipe italiana em Paris.

O camisa 21 ressaltou que a sua equipe precisa manter a ambição para buscar um resultado positivo fora de casa, sem se intimidar com o ambiente ou o elenco adversário. “É preciso ter respeito por eles, mas não devemos ter medo de ninguém”, disse.

O argentino, que retornou no fim de semana após cerca de um mês afastado por lesão, afirmou que o confronto será um excelente teste para medir o nível da Roma e não poupou elogios ao bicampeão europeu.

“Eles são sem dúvida o melhor time da Europa neste momento, com uma consistência impressionante e incríveis jogadores liderados por um treinador fantástico. Os jogadores vão a campo de olhos fechados. O time joga com velocidade total. O jeito como eles pressionam e atacam como time. Os pontas e os atacantes pegam a bola e imediatamente criam espaço. Não dá para dar espaço para eles porque eles castigam instantaneamente”, analisou.

A Roma é vice-líder do Campeonato Italiano, dois pontos atrás da Lazio. Na Champions League, soma quatro pontos em quatro rodadas e ocupa a 20ª posição.