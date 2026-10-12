O atacante Paulo Dybala manifestou publicamente o desejo de encerrar a sua trajetória profissional na Roma. Em entrevista concedida aos canais oficiais da Uefa antes do confronto contra o Real Madrid pela fase de liga da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, o argentino destacou a forte identificação com a capital italiana e apontou que planeja pendurar as chuteiras vestindo a camisa do clube giallorossi.

Com passagens por Palermo e Juventus antes de se transferir para a Roma, Dybala consolidou quase toda a carreira profissional de alto nível na Itália e afirmou que o país e os torcedores locais foram determinantes para o seu crescimento pessoal e esportivo.

“Nunca teria imaginado fazer uma carreira assim aqui. Este país me recebeu de braços abertos, as pessoas me fizeram crescer como homem e como jogador. Há muitas emoções aqui, momentos bons e tristes, como acontece na vida de qualquer um. Espero que possa existir um final italiano”, disse.

Ao ser questionado onde gostaria que fosse esse final, acrescentou: “Em Roma e com a Roma, mas é prematuro falar disso agora”.

Dybala enfatizou os objetivos imediatos na temporada europeia, apontando a importância do apoio dos torcedores no Estádio Olímpico para enfrentar o Real Madrid. O atacante vem desempenhando papel central no esquema tático do treinador Gian Piero Gasperini, reafirmando seu protagonismo tanto nas competições continentais quanto no Campeonato Italiano.