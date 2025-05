O PSG foi campeão da Champions League neste sábado, 31, pela primeira vez na história, em finalíssima contra a Inter de Milão. O palco da decisão foi a Allianz Arena, em Munique. A cidade alemã foi sede do torneio europeu em cinco oportunidades, todas com campeões inéditos.

Esta foi a 5ª vez que a cidade de Munique sediou uma final de Champions League – três vezes com o estádio Olímpico de Munique e duas vezes com a Allianz Arena.

A primeira vez que a cidade alemã recebeu uma decisão de Champions foi na temporada 1978/79, que terminou com o título inédito do Nottingham Forest. A segunda vez foi em 92/93, com o Olympique de Marselha campeão. Na mesma década, na temporada 96/97, o Borussia Dortmund conseguiu seu único título dentro do próprio país, no estádio do rival.

Mais recentemente, em 2011/12, o Chelsea foi campeão inédito da Champions em final na Allianz Arena, contra o Bayern, na própria cidade de Munique. Agora o PSG aumenta a lista e confirma a cidade alemã como um palco com uma mística única no cenário europeu.

Todos os campeões inéditos em Munique:

1978/79 – Nottingham Forest

1992/93 – Olympique de Marselha

1996/97 – Borussia Dortmund

2011/12 – Chelsea

2024/25 – Paris Saint-Germain

