O Paris Saint-Germain conquistou a Champions League neste sábado, 31, e gritou campeão pela primeira vez na história. O título inédito veio com goleada na final contra a Inter de Milão por 5 a 0, em Munique, na Allianz Arena. Os gols da decisão foram marcados por Hakimi, Doué (2x), Kvaratskhelia e Mayulu.

Parecia uma final aberta, mas só parecia. Em pouco tempo o PSG conseguiu controlar a posse de bola e dominar o campo defensivo da Inter de Milão. Não demorou para o time francês praticamente encaminhar a vitória.

Logo aos 12 minutos, imperou a lei do ex na grande final. Em linda trama coletiva, Vitinha deixou Doué na cara do gol e o francês não foi fominha, tocou de lado para Hakimi completar.

Não deu tempo da Inter se encontrar em campo, e aos 20 minutos a rede voltou a balançar, com uma pitada de azar. A equipe italiana cedeu contra-ataque veloz e Dembélé ficou com espaço na esquerda. O atacante virou o jogo para Doué na direita, que matou no peito e finalizou para o gol. A bola desviou em DiMarco e matou o goleiro Sommer, ampliando a vantagem.

A Inter tentou pressionar ainda no primeiro tempo, mas com dificuldades. O melhor caminho encontrado foi pelo alto, mas em duas oportunidades os cruzamentos resultaram em cabeceio para fora. Enquanto isso, o PSG à postos para o contragolpe fatal.

E este foi o cenário que se deu na etapa final. A Inter se lançou ao ataque e deixou espaço para o PSG no campo de defesa. Aos 18 minutos, Doué foi lançado na entrada da área. O francês tirou a marcação e bateu no canto para o terceiro.

Logo 10 minutos mais tarde, foi a vez de Kvaratskhelia ser acionado no contragolpe. O georgiano carregou sozinho até sair de encontro com Sommer e transformar a final e goleada. Ainda deu tempo, já nos minutos finais, de Mayulu dar números finais ao título francês: 5 a 0 para o Paris.

