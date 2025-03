Lille x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo da Champions League

Lille e Borussia Dortmund se preparam para um confronto decisivo nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, pelas oitavas de final da Champions League 2024/25. Após um empate de 1 a 1 no primeiro jogo, ambas as equipes buscam a vitória para avançar na competição. O vencedor enfrentará o Barcelona na próxima fase.

Publicidade

A partida será realizada no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, França, um estádio com capacidade para cerca de 50 mil torcedores. O árbitro suíço Sandro Schärer será o responsável por comandar o jogo, com o auxílio do VAR operado por Dennis Higler, da Holanda. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília) e será transmitido exclusivamente pela plataforma de streaming Max.

Jogadores do Borussia Dortmund – Fonte: Instagram/@bvb09

Quais são os desfalques e prováveis escalações para o jogo.

O Lille enfrenta algumas dificuldades com desfalques importantes. Edon Zhegrova está fora devido a uma lesão no adutor. Além disso, Sahraoui e Bakker são dúvidas, pois ainda se recuperam de problemas físicos. A provável escalação do Lille inclui Chevalier no gol, com Meunier, Diakité, Alexsandro e Gudmundsson na defesa. No meio-campo, André e Bouaddi devem ser os titulares, enquanto Haraldsson, Mukau, Mbappé e Jonathan David formam o ataque.

Publicidade

Por outro lado, o Borussia Dortmund também tem suas preocupações. Svensson e Nmecha estão fora por lesões no joelho, e Chukwuemeka será avaliado para saber se poderá participar do jogo. A equipe alemã deve entrar em campo com Kobel no gol, Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini na defesa. Gross e Sabitzer devem compor o meio-campo, com Adeyemi, Brandt, Gittens e Guirassy no ataque.

Como está o retrospecto entre Lille e Borussia Dortmund.

Este será apenas o segundo confronto oficial entre Lille e Borussia Dortmund em competições organizadas pela UEFA. Historicamente, o Borussia Dortmund tem um bom desempenho em mata-matas contra equipes francesas, tendo avançado em cinco ocasiões e sido eliminado em duas. A equipe alemã participa das oitavas de final da Champions League pela décima vez, tendo avançado para as quartas de final em cinco dessas oportunidades.

O Lille, por sua vez, nunca chegou às quartas de final da competição. Em edições anteriores, a equipe francesa só conseguiu chegar entre os 16 melhores em duas ocasiões. O desempenho recente das equipes mostra que o Lille venceu dois dos últimos cinco jogos, enquanto o Borussia Dortmund venceu três, empatou um e perdeu um.

Publicidade

O que esperar do confronto entre Lille e Borussia Dortmund.

Com ambos os times em busca de uma vaga nas quartas de final, o confronto promete ser acirrado. O Lille, jogando em casa, espera contar com o apoio de sua torcida para superar as dificuldades e avançar na competição. Já o Borussia Dortmund, com um histórico favorável em confrontos eliminatórios, busca manter a tradição e seguir adiante na Champions League.

Os torcedores podem esperar um jogo emocionante, com duas equipes determinadas a conquistar a vitória. A transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Max permitirá que fãs de todo o mundo acompanhem cada lance deste confronto decisivo.

Fonte: 90min

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.