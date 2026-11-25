O zagueiro Waldemar Anton avaliou o resultado conquistado pelo Borussia Dortmund no empate por 1 a 1 contra o Arsenal, em duelo válido pela fase de liga da Champions League. O confronto foi realizado no Emirates Stadium, em Londres, com gols marcados por Viktor Gyökeres para os donos da casa e Maximilian Beier para a equipe alemã.

“Difícil. Como eu disse, tivemos chances e, claro, no fim das contas você leva o ponto, principalmente jogando fora de casa. Acho que é sempre bom para a confiança não perder a partida. Claro, mas pessoalmente acho que todos nós gostaríamos de ter vencido o jogo”, iniciou Anton ao canal oficial do Borussia Dortmund.

“As chances apareceram, tiveram alguns lances que foram até apitados antes da hora e a arbitragem não foi tão boa. Mas, como disse, houve jogadas que poderiam ter saído ainda melhor para nós”, finalizou.