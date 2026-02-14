A temperatura vai subir em Erechim neste domingo, 15 de fevereiro de 2026. O Ypiranga recebe o Internacional no estádio Colosso da Lagoa, em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 20h30, prometendo fortes emoções na luta por uma vaga na grande decisão do estadual.

Expectativas para o duelo decisivo

A expectativa para o confronto é de um típico duelo de mata-mata: muita intensidade e disputa tática. Pelo lado do Colorado, a imprensa e a torcida esperam que o time comandado por Paulo Pezzolano assuma o controle da partida, valorizando a posse de bola para superar a pressão que será imposta no interior. A responsabilidade de construir um bom resultado fora de casa recai sobre a experiência do elenco, que busca confirmar o favoritismo e a hegemonia no estado.

Já para o Canarinho, o sentimento é de otimismo. O técnico Raul Cabral destacou a força do fator local e a possibilidade de equilibrar o confronto com uma atuação aguerrida. A torcida promete lotar o estádio, sonhando em levar uma vantagem para o jogo de volta no Beira-Rio. Para o clube de Erechim, estar entre os quatro melhores já é uma campanha de destaque, mas o objetivo agora é fazer história e alcançar a final.

Estratégias e momento das equipes

Jogando sob seus domínios, o Ypiranga aposta no conhecimento do gramado do Colosso da Lagoa para surpreender o gigante da capital. A estratégia deve passar por uma postura intensa, tentando neutralizar as ações do adversário e explorar oportunidades pontuais.

Do outro lado, o Internacional chega com a missão de suportar a pressão inicial dos donos da casa e impor seu ritmo de jogo. Em um mata-mata estadual, a frieza será fundamental para que o time de Porto Alegre consiga um resultado positivo longe de seus domínios, encaminhando a classificação.

Onde assistir a Ypiranga x Internacional

Para o torcedor que não puder comparecer ao estádio, há diversas opções para acompanhar este duelo decisivo. A partida terá transmissão em TV aberta pela RBS TV (para o Rio Grande do Sul). Na TV fechada, o jogo será exibido pelo SporTV, e também estará disponível no sistema pay-per-view através do Premiere.