O Rio Grande do Sul conhecerá seu campeão estadual neste domingo, 8. O Internacional recebe o arquirrival Grêmio no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para o jogo de volta da grande final do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

O clássico Gre-Nal decisivo carrega um cenário de alta tensão após o resultado do jogo de ida. Na Arena, o Tricolor venceu por 3 a 0, construindo uma vantagem considerável. Para levantar a taça no tempo normal, o Colorado precisa de uma vitória histórica por quatro ou mais gols de diferença. Caso o Inter vença por três gols de saldo, a decisão do título será nos pênaltis. O Grêmio pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante o troféu.

Expectativas e estratégias para a decisão

A semana que antecedeu o confronto foi marcada por debates intensos sobre a arbitragem e mobilização das torcidas. Sob o comando de Paulo Pezzolano, o Internacional aposta no fator local e na pressão da torcida colorada para tentar impor um ritmo agressivo desde os minutos iniciais, buscando o “milagre” da virada.

Do outro lado, o técnico Luís Castro tem a missão de administrar a vantagem sem abdicar do jogo. O comandante gremista projetou um adversário ofensivo e deve preparar sua equipe para neutralizar o ímpeto dos mandantes e explorar os contra-ataques. O controle emocional será tão decisivo quanto a tática, especialmente em um clássico onde a rivalidade transcende as quatro linhas.

Onde assistir e arbitragem

A final terá transmissão da Globo, para o estado do Rio Grande do Sul, Sportv 3, Premiere e Globoplay.