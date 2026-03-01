Em uma tarde de gala na Arena, o Grêmio deu um passo gigantesco rumo à conquista do Campeonato Gaúcho de 2026. Aproveitando-se de uma expulsão precoce do rival e demonstrando eficiência ofensiva, o Tricolor dominou o Internacional e venceu por 3 a 0 neste domingo, 1º. O resultado deixa o Imortal em situação extremamente confortável para o jogo de volta, podendo perder por até dois gols de diferença para levantar a taça.

Expulsão muda o rumo e Grêmio é letal

O clássico GreNal 450 começou com o equilíbrio habitual, muita disputa física e faltas táticas. No entanto, a narrativa da partida sofreu uma reviravolta dramática aos 34 minutos, quando o Inter teve o lateral Bernabei expulso com cartão vermelho direto após impedir uma chance clara de gol de Amuzu. Com a vantagem numérica, o time da casa não perdoou a desorganização momentânea do adversário.

A pressão surtiu efeito rápido. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Enamorado foi oportunista ao pegar uma sobra viva na área, tirou do goleiro Rochet e inaugurou o marcador. O Colorado sentiu o golpe e, antes que pudesse se reorganizar no intervalo, sofreu o segundo. Já nos acréscimos, aos 47, Amuzu aproveitou um erro defensivo, avançou livre e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0, levando a torcida ao delírio.

Passeio na etapa final

Na volta para o segundo tempo, o técnico Luís Castro manteve a equipe agressiva, enquanto o Inter tentava, sem sucesso, estancar a sangria com substituições. Com 65% de posse de bola em determinados momentos, o Grêmio controlou o ritmo e administrou a vantagem, enquanto o rival, nervoso, acumulava cartões amarelos.

O golpe de misericórdia veio aos 23 minutos da etapa final. Amuzu, um dos grandes nomes do jogo, encontrou Carlos Vinícius em ótimas condições. O centroavante mostrou frieza e categoria ao finalizar de cavadinha, decretando o 3 a 0. O goleiro Weverton pouco trabalhou, assistindo de camarote a festa dos mais de 50 mil torcedores presentes.

Com a vitória contundente, o Grêmio vai ao Beira-Rio no próximo domingo com uma mão na taça. Ao Internacional, resta a missão hercúlea de vencer por quatro gols de diferença para ser campeão no tempo normal, ou por três para levar a decisão aos pênaltis.