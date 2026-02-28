O Rio Grande do Sul vai parar neste domingo, 1. A Arena do Grêmio será o palco de mais um capítulo histórico da rivalidade gaúcha, recebendo o duelo entre Grêmio e Internacional. Válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, o clássico está marcado para as 18h (de Brasília) e promete fortes emoções, colocando frente a frente duas filosofias de trabalho distintas em um jogo decisivo.

Grêmio aposta no fator casa e em Luís Castro

O Tricolor Gaúcho chega para este confronto contando com a força de sua torcida na Arena. Sob o comando do técnico português Luís Castro, o Grêmio busca impor seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais. A equipe garantiu sua vaga na decisão após eliminar o Juventude nos pênaltis na fase anterior, demonstrando resiliência.

Para o treinador, o desafio será equilibrar a intensidade ofensiva com a segurança defensiva necessária em um clássico deste tamanho. A expectativa é que a equipe utilize o apoio das arquibancadas para pressionar o rival e construir uma vantagem para o segundo confronto.

Internacional busca o bi e decide no Beira-Rio

Do outro lado, o Colorado entra em campo sob a batuta de Paulo Pezzolano. O técnico uruguaio, conhecido por exigir intensidade e entrega física de seus atletas, terá a missão de armar uma estratégia capaz de neutralizar o ímpeto dos donos da casa. O Inter chega à final após passar pelo Ypiranga com duas vitórias nas semifinais.

Por ter realizado a melhor campanha geral da competição, o Internacional possui a vantagem de decidir o título em seus domínios. O jogo de volta está marcado para o dia 8 de março, no Estádio Beira-Rio. O confronto reedita a final de 2025, quando o Colorado levou a melhor e sagrou-se campeão.

Momento das equipes e arbitragem

Recentemente, as duas equipes tiveram compromissos pelo Campeonato Brasileiro: o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1, enquanto o Inter empatou em 1 a 1 com o Remo. Nas coletivas de imprensa, o clima foi de cautela. Luís Castro elogiou a evolução gremista, enquanto Pezzolano tentou transferir o favoritismo ao rival, citando os investimentos do adversário.

Para comandar um jogo de tamanha magnitude, a arbitragem foi confiada ao experiente Anderson Daronco. Conhecido pelo estilo disciplinador e por deixar o jogo correr, ele terá a responsabilidade de manter os ânimos controlados em uma partida historicamente marcada por muita disputa física.