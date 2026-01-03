Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores em 2025, o Flamengo abre a temporada 2026 mais preocupado em manter sua forte base do que em realizar grandes contratações. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi o alvo principal, mas a Raposa rejeitou as ofertas até o momento.

Neste sábado, 3, o Rubro-Negro ajusta os últimos detalhes para a venda de Matías Viña ao River Plate, da Argentina. De acordo com a ESPN, o clube argentino vai contratar o lateral uruguaio por empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas batidas. Pouco aproveitado por Filipe Luís, Viña também tinha propostas do Besiktas, da Turquia

A principal contratação do Flamengo para 2026 até o momento é o zagueiro Vitão, que deixou o Inter, e já foi aprovado em exames médicos. Sua contratação será oficializada nos próximos dias.

O diretor de futebol José Boto liberou atletas pouco aproveitados como o goleiro Matheus Cunha, vendido ao Cruzeiro, entre outros (ver mais abaixo).

Os atacantes Michael e Everton Cebolinha interessam a diversos clubes e podem ser usados como moeda de troca. O Flamengo tentou envolver Cebolinha na negociação com o Cruzeiro por Kaio Jorge, mas não houve acordo.

Mercado do Flamengo em 2026

Quem chegou

Vitão (Inter)



Quem saiu