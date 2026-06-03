O torcedor uruguaio e a torcida do Flamengo respiraram aliviados nesta quarta-feira, 3. Em nota divulgada, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou a lesão muscular na panturrilha direita do meia Arrascaeta durante as atividades da seleção uruguaia. O prazo de recuperação não foi divulgado.

“O jogador sofreu um desconforto em uma das pernas durante o treinamento matinal desta terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes, que confirmaram uma lesão muscular na panturrilha. No entanto, a lesão não impede sua participação na Copa do Mundo. Sua convocação para a Copa do Mundo 2026 permanece inalterada”, explicou a AUF.

Apesar de a lesão exigir cuidados imediatos, o departamento médico da Celeste avaliou que o tempo de recuperação é compatível com o calendário do torneio. O planejamento traçado prevê início imediato de fisioterapia intensiva e transição física gradual para os gramados.

O aproveitamento do camisa 10 para a estreia do Uruguai na Copa do Mundo virou uma corrida contra o tempo. Na contramão da maior parte das seleções, a Celeste optou por não realizar amistosos no período final de preparação.

A seleção uruguaia está no Grupo H, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia está marcada para o próximo dia 15 de junho, diante dos sauditas, em Miami.