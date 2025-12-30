Vitão, do Internacional, esteve nesta terça-feira, 30, no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos antes de assinar como reforço do Flamengo. Apesar de aprovado nos testes, o jogador de 25 anos só será anunciado oficialmente pelo clube rubro-negro no início de janeiro.

De acordo com o portal ge, o Flamengo pretende anunciá-lo entre 9 e 10 de janeiro, com contrato até 2029. Vitão é o primeiro reforço rubro-negro acertado para 2026.

A indefinição burocrática ocorre porque o diretor de futebol português José Boto está de férias na Europa. Além disso, o Flamengo só se reapresenta no próximo dia 12. Boto e Vitão trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

De acordo com a ESPN, a transação total gira em torno de 10,7 milhões de euros (R$ 66,6 milhões). O Flamengo vai pagar 5,5 milhões de euros (R$ 36 milhões) e concederá o perdão da dívida por Thiago Maia, que estaria em torno de 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões).

O Flamengo já havia tentado contratar Vitão no início de 2025, mas à época o Inter não aceitou incluir a dívida por Thiago Maia na equação. O jogador quase acertou com o Cruzeiro nas últimas semanas.

A contratação não se concretizou porque o defensor João Marcelo, que seria cedido ao Colorado em definitivo, negou fazer parte da negociação.