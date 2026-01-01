O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira, 1º, a contratação do goleiro Matheus Cunha, que estava no Flamengo. O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim de 2028, em transferência sem custos.

Cunha é o segundo reforço anunciado pela Raposa para a temporada, depois do atacante colombiano Neiser Villarreal, além do técnico Tite.

O Cruzeiro já havia assinado um pré-contrato com Matheus Cunha em julho do ano passado, pois o goleiro tinha vínculo com Flamengo apenas até dezembro. O jovem atleta, que era reserva de Rossi no Rio, deve ser a reposição do veterano Cássio, titular absoluto da equipe celeste.

Quem é Matheus Cunha, reforço do Cruzeiro

Natural de Tupi Paulista (SP), o goleiro foi revelado pelo São Paulo, onde surgiu como promessa, mas não teve chances na equipe profissional. Cunha se transferiu ao Flamengo ainda na categoria sub-20, com aval do técnico Rogério Ceni, que o conhecia desde os tempos de Morumbi. O jovem chegou a ser titular do time principal durante a passagem de Jorge Sampaoli, mas não se firmou.

Em 2023, o Flamengo chegou a recusar uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, por valores que rondavam 10 milhões de euros (R$ 53,6 milhões na cotação da época). Em 2025, Cunha disputou apenas cinco partidas pelo Flamengo, sendo duas da Copa do Brasil e três do Campeonato Carioca. O jogador acumula passagens pela seleção brasileira sub-23.