O meio-campista brasileiro Nikão, com passagens por Athletico Paranaense, São Paulo e Cruzeiro, vem se destacando no futebol chinês em 2026. Atuando pelo Guangdong GZ-Power, da segunda divisão do Campeonato Chinês, a segunda divisão do país, o jogador de 33 anos vive uma fase artilheira e se consolida como um dos principais nomes de sua equipe.

Desempenho na Temporada Atual

Na atual temporada de 2026, Nikão demonstra sua veia artilheira e capacidade de criação. Até 9 de maio, o atleta acumulava três gols e uma assistência em sete partidas. Seu bom desempenho foi evidente desde o início do campeonato, quando marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 do Guangdong GZ-Power sobre o Ningbo, na rodada de abertura, em 20 de março de 2026.

Protagonismo e Objetivo do Acesso

A fase artilheira de Nikão não é recente. Na temporada de 2025, o jogador já havia sido um dos destaques do Guangdong GZ-Power, participando diretamente de 21 gols em 31 partidas. Esse protagonismo é crucial para o clube, que atualmente lidera a China League One e tem como principal objetivo conquistar o acesso à Superliga Chinesa. O próprio Nikão expressou satisfação com o início positivo da equipe e a meta de ascender à elite do futebol chinês, ressaltando a importância da humildade e do foco para manter o ritmo ao longo da longa temporada.