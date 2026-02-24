Com a renúncia de Marcelo Gallardo ao comando do River Plate, uma nova corrida por sua sucessão começa a ganhar forma em Buenos Aires e em toda a América do Sul. Com forte vínculo histórico com o clube, dois nomes se destacam: Hernán Crespo e Ramón Díaz, ambos com carreiras vitoriosas e que os coloca entre os favoritos da diretoria e da torcida para assumir o time millonario.

Crespo pode trocar o São Paulo pelo River?

Hernán Crespo, ídolo da casa e um dos maiores centroavantes da história argentina, tem seu nome fortemente ventilado como opção para voltar ao River como treinador. Crespo iniciou sua carreira de jogador no clube e, mesmo após anos de sucesso na Europa e na seleção argentina, sempre manteve ligação afetiva com o gigante de Núñez.

O grande entrave para Crespo assumir o time do coração seria o São Paulo. O próprio técnico ou até mesmo o clube argentino precisariam negociar a rescisão contratual com o Tricolor.

No último ano, Crespo concedeu entrevista à ESPN argentina e falou justamente sobre trabalhar no River Plate, quando Gallardo ainda era técnico: “Disfrutem do Marcelo e se em algum momento alguém se cansar, eu estou livre. Se alguém está trabalhando, é difícil, mas se os tempos coincidem. Quando Marcelo se cansar, eu vou estar disponível”.

Ramón Díaz e o último tango

Outro nome destacado é Ramón Díaz, treinador histórico do River Plate e um dos mais vitoriosos da trajetória do clube. Em sua primeira passagem, Díaz conquistou importantes títulos nacionais e internacionais, incluindo campanhas memoráveis nos anos 1990 e a Copa Libertadores de 96, e é lembrado até hoje pela torcida como um dos técnicos mais influentes da história millonaria.

Com vasta experiência, inclusive em seleções e clubes fora da Argentina, Díaz representa uma opção experiente e com profundo entendimento da cultura riverplatense. Além disso, o técnico está livre no mercado após a demissão no Inter, ainda em 2025.

Outros nomes para assumir o River

Pablo Aimar — ex-meia do River e figura carismática, trabalha na comissão técnica de Scaloni na seleção argentina.

Eduardo Coudet — técnico com experiência na Argentina, atualmente está no Alavés, na Espanha.

Ariel Holán — comandante com passagem pela equipe millonaria, está livre no mercado depois de dirigir o Central em 2025.

— ex-River e treinador com carreira sólida em competições sul-americanas e europeias.