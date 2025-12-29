Kaio Jorge no Flamengo? Só por 50 milhões de euros (quase 330 milhões de reais). É o que garante o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que confirmou ter recebido uma proposta rubro-negra pelo atacante, artilheiro do último Brasileirão com 21 gol.

De acordo com a Itatia, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros (quase R$ 196 milhões, na cotação atual) fixos ao clube mineiro pelo jogador de 23 anos, mas o valor ficou bem aquém do desejado por Pedrinho BH.

“O Flamengo fez uma proposta, e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Kaio nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço” afirmou o dono da SAF cruzeirense no último domingo, 29.

De acordo com a ESPN, primeiro veículo a noticiar o interesse, o Flamengo também ofereceu o atacante Everton Cebolinha e mais 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) para contar com Kaio Jorge.

O West Ham, da Inglaterra, também tentou a contratação do atacante, inicialmente num empréstimo com obrigação de compra, mas não houve acordo.

A chegada de um concorrente para Pedro é uma das prioridades da próxima temporada no Flamengo. Kaio Jorge foi revelado pelo Santos, passou por Juventus e Frosinine na Itália, e está desde 2004 no Cruzeiro.