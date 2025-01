Santos: situação de gramado da Vila gera temor após show

Restando uma semana para o início da temporada, a situação do gramado da Vila Belmiro preocupa torcedores do Santos. Imagens divulgadas pelo jornalista Fellipe Camargo, do canal de YouTube De Olho no Peixe, especializado na cobertura diária do clube paulista, nesta quinta-feira, 9, mostram o campo com aparentes sinais de desgaste e marcado em diversos pontos.

O local recebeu recentemente o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, em evento organizado pela empresa de capitalização Viva Sorte, parceira do clube.

“No próprio domingo, 5, chamamos a empresa que trata e faz o trabalho de manutenção do gramado e eles asseguraram que a aparência pode estar diferente, mas o estado do gramado é ótimo. Ele está em boa condições. Então, é só nós mantermos o tratamento nele, que já está sendo feito. Não há nenhum tipo de dificuldade”, disse o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao De Olho no Peixe.

“O estado [do gramado] é bom. Pode ser que a aparência em alguns espaços não seja tão boa, mas em nenhum momento tivemos pela empresa e pelo patrimônio do clube que haverá alguma dificuldade para a partida”, completou em outro momento.

O acordo para o evento realizado no último dia 4 foi anunciado pelo Santos em 20 de novembro. Um mês antes, Teixeira revelou em uma entrevista coletiva que o contrato com a empresa firmado em 17 de agosto havia sofrido mudanças passando de dez temporadas para apenas seis meses.

Nessa primeira fase, ele envolve propriedades nos uniformes dos jogadores e da comissão técnica, além dos naming rights até início das obras de construção do novo estádio. Também estava previsto a possibilidade de realização de shows.

Segundo o dirigente, a possibilidade de transferência do jogo para São Paulo, contudo, não tinha ligação com os danos causados pela organização do evento organizado pela empresa parceira.

“A possibilidade de transferência [do mando de jogo] não estava baseada apenas na questão do estado do gramado. Nós estávamos, como já estamos planejando um número de jogos para a capital e havia a chance de ter a estreia do Santos na capital. Conversamos com o Pacaembu, que não poderá para o dia 16 por conta da final da Copinha no dia 25, então vamos aguardar. Há também outras hipóteses que a gestão estava vendo o contato com outros coirmãos, mas não apenas para a estreia. Estamos fazendo um programa junto ao futebol, marketing e outras áreas para já organizar o calendário para alguns jogos acontecerem sem ser na Vila”, argumentou.

Também nesta quinta, a equipe foi surpreendida logo no primeiro teste realizado em 2025. Já sob o comando do técnico Pedro Caixinha, acabou goleada por 4 a 1 pelo Athletic-MG, em jogo-treino disputado no CT Rei Pelé, em Santos. Guilherme marcou para o Peixe, enquanto Welinton Torrão, Gustavão, duas vezes, e Neto Costa definiram o placar para o time de São João del Rei.

A atividade foi dividida em quatro períodos de 25 minutos. A principal novidade entre os titulares foi a presença de Soteldo, bastante elogiado por Caixinha em sua apresentação e que deve permanecer após retornar de empréstimo do Grêmio.

A equipe principal que foi a campo teve: Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, João Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme.

Vale dizer que o treinador não pode utilizar nenhum dos reforços contratados até aqui: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy e o meio-campistas Thaciano. O clube também está próximo de anunciar o acordo com Tiquinho Soares, envolvido na negociação com o Botafogo por Jair.

