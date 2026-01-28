A quinta rodada do Campeonato Carioca de 2026 traz um confronto direto nesta sexta-feira, 30. O Sampaio Corrêa recebe o Boavista no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília).

Momento das equipes

O time da casa chega motivado após conquistar uma vitória fundamental na rodada anterior. Ao superar o Maricá por 1 a 0, o Sampaio Corrêa respirou na tabela, se afastando da zona de rebaixamento. Agora, atuando sob seus domínios, a equipe busca aproveitar o fator casa para emendar o segundo triunfo consecutivo e se consolidar na zona intermediária da classificação.

Do outro lado, o Boavista tenta juntar os cacos após uma dura derrota por 3 a 0 para o Vasco da Gama. Apesar do revés, o Verdão de Saquarema mantém uma campanha consistente e figura na parte superior da tabela. O desafio para o técnico e o elenco é demonstrar poder de reação imediata fora de casa, evitando que os líderes da competição se distanciem.

Onde assistir a Sampaio Corrêa-RJ x Boavista-RJ

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão será exclusiva do sistema pay-per-view. A partida será exibida pelo Premiere. Assinantes do canal também podem assistir ao jogo via streaming através da plataforma Globoplay.

Ficha técnica