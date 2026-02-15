O Flamengo superou o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste domingo, 15, no estádio Nilton Santos. Válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca, a partida teve roteiro dramático: o Rubro-Negro saiu na frente com Lucas Paquetá, sofreu o empate com Alexander Barboza, mas garantiu a classificação com um gol decisivo de Erick Pulgar na reta final.
Com o resultado, a equipe de Filipe Luís elimina o rival e segue viva na busca pelo título estadual. O próximo compromisso será contra o Madureira.
Retorno de gala e domínio inicial
Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo iniciou a partida impondo seu ritmo e controlando a posse de bola. A estratégia surtiu efeito rápido. Aos 18 minutos, Bruno Henrique fez boa jogada e ajeitou para a entrada da área, onde Lucas Paquetá apareceu para bater rasteiro, no cantinho, sem chances para o goleiro Neto. Foi o primeiro gol do meia em seu retorno ao futebol brasileiro, coroando um início superior do time visitante.
O Botafogo sentiu o golpe e demorou a se encontrar. A melhor chance alvinegra na primeira etapa veio dos pés de Matheus Martins, que recebeu ótimo passe de Barrera, ganhou na velocidade, mas tocou para fora na saída do goleiro Andrew, desperdiçando uma oportunidade clara de igualar o marcador antes do intervalo.
Reação aérea e o golpe final
O cenário mudou no segundo tempo. O Glorioso voltou mais agressivo e chegou ao empate logo aos 8 minutos. Alex Telles cobrou escanteio com precisão na segunda trave e o zagueiro Barboza subiu mais que a defesa para testar firme, vencendo Andrew e inflamando a torcida no Nilton Santos. O gol de empate, que levaria a decisão para os pênaltis, equilibrou as ações e deixou o jogo tenso.
No entanto, a bola parada também seria a arma da vitória rubro-negra. Aos 37 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, Vitão desviou na primeira trave e a bola sobrou para Erick Pulgar. O chileno cabeceou, o goleiro Neto não conseguiu segurar e, no rebote, o próprio volante conferiu para o fundo das redes, decretando o 2 a 1.
Nos minutos finais, o Botafogo se lançou ao ataque no desespero, inclusive com o goleiro Neto indo para a área adversária, mas o Flamengo segurou a vantagem.
Próximos desafios
Agora, ambas as equipes viram a chave para competições continentais. O Botafogo viaja para a Bolívia para encarar o Nacional de Potosí pela Libertadores, enquanto o Flamengo vai à Argentina decidir a Recopa Sul-Americana contra o Lanús.