Paulo Pezzolano confirmou nesta quarta-feira, 17, o interesse do Internacional para assumir o clube na próxima temporada. O treinador uruguaio deixou claro que as conversas estão avançadas. “Nos falamos, está caminhando forte”, afirmou Pezzolano em entrevista à Rádio Espectador, do Uruguai, nesta manhã.

O treinador de 42 anos informou que na próxima quinta-feira, 18, viajará ao Brasil, apesar de ter recebido propostas da Europa. O treinador ainda comentou sobre o calendário do Inter no próximo ano.

“Começa em 2 de janeiro a pré-temporada. Dia 8 ou 10 já começam os estaduais. E no fim de janeiro já começa o Brasileirão. No meio de abril já começa a Copa do Brasil. Então, por mês, se joga 7 ou 8 partidas”, disse Pezzolano.

O último trabalho do uruguaio foi no Watford, entre maio e outubro de 2025. Enquanto esteve à frente do clube inglês, Pezzolano comandou a equipe em dez jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. Sem clube desde então, o técnico entrou no radar do Internacional após Tite, principal alvo, fechar com o Cruzeiro.

Os últimos trabalho de Pezzolano como treinador

Clubes que treinou

2016-2017 – CA Torque (Uruguai)

2018-2019 – Liverpool FC (Uruguai)

2019-2021 – Pachuca (México)

2022-2023 – Cruzeiro (Brasil)

2023-2024 – Valladolid (Espanha)

2025 – Watford (Inglaterra)

Títulos

Campeonato Brasileiro Série B (2022) – Cruzeiro

O primeiro trabalho de Paulo Pezzolano foi no CA Torque (atual Montevideo City Torque). Ele treinou o clube uruguaio entre novembro de 2016 e novembro de 2017, ficando 363 dias no comando técnico da equipe. O treinador comandou a equipe em 30 jogos, com 16 vitórias, oito empates e seis derrotas.

Após o trabalho no clube em que se aposentou, Pezzolano treinou outro time no qual atuou como jogador: o Liverpool FC, do Uruguai. Ele esteve no comando técnico da equipe entre janeiro de 2018 e novembro de 2019. O treinador comandou o clube em 75 partidas, com 31 vitórias, 23 empates e 21 derrotas.

Depois dos trabalhos no Uruguai, Pezzolano foi respirar novos ares no México. No país, foi técnico do Pachuca entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, sendo este seu trabalho mais longevo, com 706 dias à frente do time. O treinador comandou a equipe em 73 jogos, com 24 vitórias, 24 empates e 25 derrotas.

Pezzolano regressou à América do Sul e dessa vez o destino foi o Cruzeiro. Em seu único trabalho no Brasil até então, o treinador esteve no comando técnico do Cabuloso entre janeiro de 2022 e março de 2023. Ele comandou a equipe em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Pezzolano conquistou seu primeiro e único título como técnico no Cruzeiro: a Série B do Brasileirão de 2022.